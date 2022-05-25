حوادث
مداهمة مقهى للشذوذ الجنسي بمراكش
درك “سيتي فاضمة” أوقف أربعة متهمين بينهم مسيرها وخنثى فضح فرار شخص من مقهى، مساء الأحد الماضي، أثناء مرور دورية للدرك، تابعة للمركز الترابي “سيتي فاضمة”، جرائم ممارسة أعمال الشذوذ الجنسي، وإيواء الراغبين في ممارسته، والاتجار في المخدرات. وأفادت مصادر متطابقة أن فرار المشكوك في أمره دفع عناصر الدرك الملكيأكمل القراءة »
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