خاص
اعتماد “شيكات العطل” قريبا
آلية لتشجيع السياحة الداخلية ستدخل حيز التطبيق في الشهور المقبلة اعتبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، خلال لقائها بصحافيي “إيكوميديا” بنادي “ليكونوميست”، أن السياحة الداخلية تمثل إمكانيات هامة وفرصا بالنسبة إلى مهنيي القطاع السياحي، إذ ساهم السياح المحليون بـ 30 في المائة من ليالي المبيت، كماأكمل القراءة »
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