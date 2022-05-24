الرياضة
الأخلاقيات تفتح ملف “عاطيك ماتش أعميمي”
اللجنة استدعت أربعة مسيرين آخرين والجلسة بعد غد استدعت لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نور الدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد، للاستماع إليه، بخصوص شريط الفيديو الذي يعترف فيه بتفويت مباراة سابقة لفائدة المنافس. ويقول البيضي في الشريط الذي تم التقاطه في مباراة يوسفية برشيد والجيش الملكي، مخاطبا عبدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا