حوادث
تخفيض عقوبة رئيس سابق لجماعة الناظور
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال في فاس، الأربعاء الماضي، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق سليمان حوليش الرئيس السابق لجماعة الناظور، من أربع إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وقررت المحكمة الإبقاء على الغرامة الصادرة في حق حوليش ومن معه، بعد تعديلها للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالحرمان منأكمل القراءة »
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