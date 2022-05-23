fbpx
حوادث

تخفيض عقوبة رئيس سابق لجماعة الناظور

منذ دقيقة واحدة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال في فاس، الأربعاء الماضي، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق سليمان حوليش الرئيس السابق لجماعة الناظور، من أربع إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وقررت المحكمة الإبقاء على الغرامة الصادرة في حق حوليش ومن معه، بعد تعديلها للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالحرمان منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة