الصباح الفني
السعديدي: أجيد الصمت
أكدت الممثلة هند السعديدي أنها تجيد الصمت في كثير من الحالات، إذ يعتبر حكمة بالنسبة إليها وطريقة من أجل إيصال عدة رسائل. وأطلت الفنانة السعديدي على متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” قائلة “ليس لي ما أقوله أو ما أنقله عن غيري لكنني أجيد الصمت كثيرا، ففيه كثير من المفاهيم لمأكمل القراءة »
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