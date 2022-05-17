أسواق
خدمة جديدة لتوصيل الطرود
أطلقت “سيوس تيكنولوجي”، أخيرا، خدمة الخزانات الأوتوماتيكية لتوصيل الطرود، تمكن من القيام بهذه العملية بطريقة موثوقة وعملية وآمنة، كما تسمح لزبنائها من التجار والأفراد، بإرسال واستلام الطرود بسرعة كبيرة وأسعار تنافسية مع إمكانية تسيير عمليات الإرجاع والدفع عند التسليم بطريقة بسيطة، بفضل نظام معلوماتي متطور وشبكة خزانات أوتوماتيكية متصلة متاحةأكمل القراءة »
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