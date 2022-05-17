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أسواق

خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬لتوصيل‭ ‬الطرود

منذ 12 دقيقة
أطلقت‭ “‬سيوس‭ ‬تيكنولوجي‭”‬،‭ ‬أخيرا،‭ ‬خدمة‭ ‬الخزانات‭ ‬الأوتوماتيكية‭ ‬لتوصيل‭ ‬الطرود،‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬العملية‭ ‬بطريقة‭ ‬موثوقة‭ ‬وعملية‭ ‬وآمنة،‭ ‬كما‭ ‬تسمح‭ ‬لزبنائها‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬والأفراد،‭ ‬بإرسال‭ ‬واستلام‭ ‬الطرود‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬وأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تسيير‭ ‬عمليات‭ ‬الإرجاع‭ ‬والدفع‭ ‬عند‭ ‬التسليم‭ ‬بطريقة‭ ‬بسيطة،‭ ‬بفضل‭ ‬نظام‭ ‬معلوماتي‭ ‬متطور‭ ‬وشبكة‭ ‬خزانات‭ ‬أوتوماتيكية‭ ‬متصلة‭ ‬متاحة‭أكمل القراءة »


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