اذاعة وتلفزيون
“نتفليكس” تودع مسلسل “درول”
أعلنت منصة البث التدفقي الأمريكية “نتفليكس” أنها صرفت النظر عن إنتاج موسم ثان من مسلسل “درول” الفرنسي، وهو قرار اعتبرته كاتبة سيناريو المسلسل “مخيبا للآمال”، مشيرة إلى أن السبب مرتبط بنسب المشاهدة. وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن سبب عدم عرض المسلسل مجددا، شددت “نتفليكس” على الحاجةأكمل القراءة »
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