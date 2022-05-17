fbpx
اذاعة وتلفزيون

“نتفليكس” تودع مسلسل “درول”

منذ 3 دقائق
أعلنت منصة البث التدفقي الأمريكية “نتفليكس” أنها صرفت النظر عن إنتاج موسم ثان من مسلسل “درول” الفرنسي، وهو قرار اعتبرته كاتبة سيناريو المسلسل “مخيبا للآمال”، مشيرة إلى أن السبب مرتبط بنسب المشاهدة. وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن سبب عدم عرض المسلسل مجددا، شددت “نتفليكس” على الحاجةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة