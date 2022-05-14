ملف الصباح
تقارير تحذر من تداعيات غياب العدالة الجبائية
التهرب الضريبي وصل إلى 2.45 مليار دولار سنويا ويؤدي إلى انعدام المساواة يجمع الخبراء الاقتصاديون أن جباية الضرائب العادلة وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، وتساعد على المساواة، وتعبئة الموارد لتمويل البنية التحتية والخدمات التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله. لكن تقارير عديدة تشير إلى أن المغرب لم يصل بعدأكمل القراءة »
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