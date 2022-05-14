fbpx
الرياضة

بركان في مباراة إنقاذ الموسم

منذ 3 دقائق
يواجه مازيمبي بشبابيك مغلقة وإيبينغي يلعب ورقته الأخيرة يحشد نهضة بركان مؤهلاته من أجل تجاوز ضيفه مازيمبي الكونغولي، غدا (الأحد)، في التاسعة مساء، لحساب إياب نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف». ويحاول نهضة بركان تجاوز هزيمة الذهاب بهدف لصفر، ويتسلح بكل لاعبيه، بمن فيهم بكر الهلالي، الذي منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة