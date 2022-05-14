الرياضة
بركان في مباراة إنقاذ الموسم
يواجه مازيمبي بشبابيك مغلقة وإيبينغي يلعب ورقته الأخيرة يحشد نهضة بركان مؤهلاته من أجل تجاوز ضيفه مازيمبي الكونغولي، غدا (الأحد)، في التاسعة مساء، لحساب إياب نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف». ويحاول نهضة بركان تجاوز هزيمة الذهاب بهدف لصفر، ويتسلح بكل لاعبيه، بمن فيهم بكر الهلالي، الذي منأكمل القراءة »
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