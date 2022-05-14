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الرياضة

إصابة فكري تعمق مشاكل السريع

منذ 3 دقائق
تلقى سريع وادي زم ضربة موجعة، بعد إصابة مهاجمه محمد فكري في العضلة الضامة، وغيابه عن مباراة الرجاء الرياضي، التي تجرى غدا (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. ويعد فكري من العناصر المعول عليها لتحقيق نتائج إيجابية، في سباق الفريق لضمان البقاء بالقسم الأول. وتعرضأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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