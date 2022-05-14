الرياضة
إدوفقير في وضع صحي حرج
يجتاز علي إدوفقير، المدرب السابق لأمل تزنيت لكرة القدم، وضعا صحيا صعبا نتيجة الإصابة بمرض التعفن في الجهاز التنفسي. ونقل الإطار الوطني إلى المستشفى الجهوي بأكادير، بعد قضاء 15 يوما بالمستشفي الإقيلمي بتزنيت. واستغرب مصدر من جمعية مدربي كرة القدم بجهة سوس ماسة عدم تدخل الجامعة، أو عصبة سوس، أوأكمل القراءة »
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