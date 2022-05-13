الأولى
تحت الدف
منذ بدأ الحديث يروج بقوة عن قرب حدوث زلزال قوي، وإحداث تعديل حكومي، بدأ حزبيون نافذون في مكاتب سياسية لأحزاب مشاركة في الحكومة، “يتسولون” منصبا حكوميا. ولم يقف الأمر عند حدود “تسول” منصب حكومي (وزير)، أو منصب دبلوماسي (سفير)، أو منصب في الإدارة الترابية (وال أو عامل)، أو منصب مديرأكمل القراءة »
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