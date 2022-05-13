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فيديو بارون يورط دركيين
هزة كبيرة شهدتها سرية تحناوت، التابعة للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، على خلفية نشر بارون مخدرات مقطع فيديو صوره خلسة لثلاثة دركيين، ادعى خلاله أنه يوثق لحظة تسلمهم مبالغ مالية منه مقابل التغاضي عن نشاطه الإجرامي، ليخضعوا رفقة مسؤول دركي كبير للتحقيق، أول أمس (الأربعاء)، من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية.أكمل القراءة »
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