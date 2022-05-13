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الرياضة

استنفار بتطوان بسبب جمهور النهائي

منذ 6 دقائق
رخص استثنائية لسفر المشجعين إلى أكادير وشروط للحافلات خلص اجتماع تنظيمي وتشاوري جمع بين مسؤولي المغرب التطواني وباشا المدينة، حضره ممثلو مختلف المصالح الإدارية والأمنية، إلى تنظيم عملية سفر الجماهير لأكادير، لحضور نهاية كأس العرش، أمام الجيش الملكي بملعب أدرار، المقررة غدا (السبت). وأقر الاجتماع بضرورة «الانخراط الجدي لجميع المتداخلينأكمل القراءة »


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