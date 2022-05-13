الرياضة
تأشيرة أمريكا تشغل الجامعة
جواز سفر أوربي يعفي محترفين وذوي الجنسية المزدوجة ووثيقة لتسهيل استصدارها كشفت مصادر مطلعة أن الجامعة شرعت في اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية، للحصول على تأشيرة الدخول إلى أمريكا، حيث يخوض المنتخب الوطني مباراة إعدادية أمام نظيره الأمريكي في فاتح يونيو المقبل بملعب أوهيو بسينسيناتي، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم، التيأكمل القراءة »
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