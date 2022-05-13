حوادث
25 سنة لخادمة قتلت خليلها بالجديدة
قررت تصفيته وسرقته بسبب ضائقة مالية كانت تمر منها أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الأربعاء)، الحكم الصادر ابتدائيا في حق خادمة تتحدر من سيدي بنور وحكمت عليها ب 25 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية، القتل العمد مع سبق الإصرارأكمل القراءة »
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