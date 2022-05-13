وطنية
عبد النباوي: التفتيش لقياس النجاعة والجودة
الرئيس المنتدب قال إن دستور المملكة لا يلزم القضاة سوى بتطبيق القانون لتحقيق العدل والإنصاف قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الاستقلال لا يعد امتيازا مخولا للقاضي ليعمل بهواه بمنأى عن كل محاسبة أو رقابة، بل إن مبدأ استقلال القضاء يعد بالأحرى قاعدة ديمقراطية، أساسهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا