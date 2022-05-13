fbpx
حوادث

سقوط‭ ‬عصابة‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬الفيلات‭ ‬والمنازل

منذ 5 دقائق
‭ ‬الأمن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الفاعل‭ ‬الرئيسي‭  (‬أرشيف‭) ‬
تترصد‭ ‬الضحايا‭ ‬وتجمع‭ ‬معلومات‭ ‬عنهم‭ ‬وأمن‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬أطاح‭ ‬بأفرادها أنهت‭ ‬المصالح‭ ‬الأمنية‭ ‬التابعة‭ ‬لولاية‭ ‬أمن‭ ‬بني‭ ‬ملال،‭ ‬أخيرا،‭ ‬أنشطة‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬الفيلات‭ ‬والمنازل،‭ ‬شكلت‭ ‬شبحا‭ ‬قض‭ ‬مضجع‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬بعدما‭ ‬أسقطت‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬شركها‭.‬ وحسب‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬للبحث،‭ ‬كشفت‭ ‬تمكن‭ ‬عناصر‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة