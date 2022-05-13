حوادث
سقوط عصابة السطو على الفيلات والمنازل
تترصد الضحايا وتجمع معلومات عنهم وأمن بني ملال أطاح بأفرادها أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، أنشطة عصابة إجرامية مختصة في السطو على الفيلات والمنازل، شكلت شبحا قض مضجع سكان المدينة بعدما أسقطت عشرات الضحايا في شركها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت تمكن عناصرأكمل القراءة »
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