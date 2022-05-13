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الصباح الفني

المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للمسرح‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬البيضاء

منذ 5 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬الندوة‭  (‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
عيوش‭ ‬يكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬الدورة‭ ‬15‭ ‬التي‭ ‬تكرم‭ ‬بكر‭ ‬وأسد كشفت‭ ‬مؤسسة‭ “‬الفنون‭ ‬الحية‭”‬،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للمسرح‭ ‬والثقافات،‭ ‬التي‭ ‬ستنظم‭ ‬بالبيضاء‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭  ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و28‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭. ‬ واحتضن‭ ‬مقر‭ ‬مؤسسة‭ “‬شمس‭ ‬للإعلان‭” ‬اللقاء‭ ‬الصحافي‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬نور‭أكمل القراءة »


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