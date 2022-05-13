الصباح الفني
المهرجان الدولي للمسرح يعود إلى البيضاء
عيوش يكشف تفاصيل الدورة 15 التي تكرم بكر وأسد كشفت مؤسسة “الفنون الحية”، مساء الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة من المهرجان الدولي للمسرح والثقافات، التي ستنظم بالبيضاء في الفترة ما ما بين 20 و28 ماي الجاري. واحتضن مقر مؤسسة “شمس للإعلان” اللقاء الصحافي الذي تحدث فيه نورأكمل القراءة »
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