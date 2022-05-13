fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 5 دقائق
كلب‭ ‬التهم‭ ‬1100‭ ‬أورو في‭ ‬واقعة‭ ‬غريبة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬أكل‭ ‬كلب‭ ‬أحد‭ ‬البلجيكيين‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬1100‭ ‬أورو‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬2000‭ ‬أورو‭ ‬سحبها‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي‭ ‬لشراء‭ ‬سيارة‭ ‬جديدة‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الكلب،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬8‭ ‬أشهر،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬رأي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬شراء‭ ‬السيارة‭ ‬الجديدة،‭ ‬إذ‭ ‬لديه‭ ‬شغف‭ ‬بمضغ‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة