الصباح الفني
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كلب التهم 1100 أورو في واقعة غريبة من نوعها أكل كلب أحد البلجيكيين ما يعادل 1100 أورو من حوالي 2000 أورو سحبها من حسابه البنكي لشراء سيارة جديدة. لكن يبدو أن الكلب، البالغ من العمر 8 أشهر، كان له رأي آخر في مسألة شراء السيارة الجديدة، إذ لديه شغف بمضغأكمل القراءة »
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