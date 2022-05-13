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تكريم الزيات بمهرجان العود الدولي
قال إنه يناسب “بروفايله” ويعكس مكانة المغرب في الوطن العربي قال المطرب والملحن محمد الزيات ل”الصباح” إنه سعيد باختياره ليحظى بتكريم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من المهرجان الدولي للعود بتطوان، التي ستنظم من عشرين ماي الجاري إلى غاية ثاني وعشرين منه. “إنه تكريم يناسب بروفايلي باعتباري من الأسماء الفنيةأكمل القراءة »
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