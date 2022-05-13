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الصباح الفني

إليسا تحتفل دون لمجرد

منذ 15 دقيقة
احتفلت الفنانة اللبنانية، إليسا بنجاح الديو الذي جمعها بالمغني سعد لمجرد، بحضور بعض أصدقائها والمقربين منها وفريق العمل، في غياب لمجرد.  وتقاسمت إليسا مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، أجواء الحفل، وسعادتها بالنجاح الذي حققته أغنية “من أول دقيقة”، بعد ساعات قليلة من طرحها على قناتها الرسمية على “يوتوب”، إذأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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