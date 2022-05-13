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مجتمع

مجمع “تاركانت” بمنتجع تغازوت

منذ 13 دقيقة
فتح مجمع “تاركانت” المتخصص في سلسلة إنتاج الأركان، أبوابه، الجمعة الماضي، لمناسبة احتفال الكرة الأرضية باليوم العالمي لشجرة “الأركان”. مجمع “تاركانت” تم تصميمه وبناؤه وتجهيزه من قبل شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت، فوق مساحة إجمالية تقدر ب 1000 متر مربع، ورصدت له ميزانية قدرها 30 مليون درهم، وسلمته لمؤسسةأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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