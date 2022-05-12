الرياضة
الجعواني يعود إلى البطولة
وقع عقدا لتدريب مولودية وجدة إلى نهاية الموسم اختار مولودية وجدة، منير الجعواني، ليشرف على تدريب الفريق الأخضر في ما تبقى من مباريات البطولة الوطنية. ووقع الاختيار على الجعواني، ليخلف هلال الطاير، بسبب توالي النتائج السلبية، آخرها التعادل دون أهداف بملعب شباب السوالم، والهزيمة أمام الرجاء الرياضي (2-0) بالبيضاء، والتيأكمل القراءة »
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