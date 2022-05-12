الرياضة
مباراة بركان ومازيمبي بشبابيك مغلقة
الدفعة الأولى بيعت في وقت قياسي والفريق الكونغولي يصل اليوم بيعت الدفعة الأولى من تذاكر مباراة النهضة البركانية أمام مازيمبي الكونغولي، المقرر إجراؤها الأحد المقبل، لحساب إياب نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في وقت قياسي لم يتعد نصف ساعة. وعلمت “الصباح”، أن إدارة الفريق البركاني طرحت ثلاثة آلافأكمل القراءة »
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