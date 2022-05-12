الرياضة
المغرب يفك ورطة “الكاف”
منتخبات تطلب استضافة مبارياتها بالمملكة ابتداء من يونيو بسبب عدم اعتماد ملاعبها تدخل المغرب مجددا لإنقاذ تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023 من الارتباط، بقبول طلبات اتحادات إفريقية، باستقبال مبارياتها بالملاعب المغربية. وأبدت الجامعة الملكية لكرة القدم قبولها دون شروط، استقبال مباريات منتخب ليبيريا، الموجود ضمن مجموعة المنتخب الوطني، بسبب عدمأكمل القراءة »
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