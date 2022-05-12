الرياضة
الجامعة تطلب مواجهة مقدونيا
كشفت مصادر مطلعة عن وجود مفاوضات مع منتخب مقدونيا، من أجل مواجهة الأسود في شتنبر المقبل، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبل. ويرغب المنتخب الوطني في خوض مباراة إعدادية أمام مقدونيا، لتقارب مستواه ونهجه التكتيكي، مع الذي يعتمدهأكمل القراءة »
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