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الرياضة

استقبال خاص لسلة طنجة

منذ دقيقتين
أقام محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، حفل استقبال لمكونات اتحاد طنجة لكرة السلة مساء أول أمس (الثلاثاء)، لمناسبة تتويجها بلقب كأس العرش الثانية في تاريخ النادي. وبحضور أعضاء المكتب المديري للنادي واللاعبين والإداريين والأطر التقنية، نوه الوالي بالإنجاز الذي حقق الفريق للجهة في مباراة وصفها بالصعبة، مذكرا بقوةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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