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وطنية

غضبة‭ ‬ملكية‭ ‬على خروقات‭ “‬سوق‭ ‬الصالحين‭”‬

منذ دقيقة واحدة
تأجل‭ ‬التدشين‭ ‬الملكي‭ ‬لسوق‭ ‬الصالحين‭ ‬بمقاطعة‭ ‬تابريكت‭ ‬بسلا،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا،‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لحظة،‭ ‬بعد‭ ‬وضع‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬أثناء‭ ‬حضور‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬فضاء‭ ‬السوق،‭ ‬وتوزيع‭ ‬المهام‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬لتشديد‭ ‬المراقبة،‭ ‬ودعوة‭ ‬وزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬لتقديم‭أكمل القراءة »


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