وطنية
غضبة ملكية على خروقات “سوق الصالحين”
تأجل التدشين الملكي لسوق الصالحين بمقاطعة تابريكت بسلا، الذي كان مقررا، مساء أول أمس (الثلاثاء)، في آخر لحظة، بعد وضع كافة الترتيبات اللازمة المتعارف عليها أثناء حضور جلالة الملك محمد السادس، من تجهيز فضاء السوق، وتوزيع المهام بين مختلف الأجهزة الأمنية لتشديد المراقبة، ودعوة وزراء وكبار المسؤولين لهذا الحدث لتقديمأكمل القراءة »
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