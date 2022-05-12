اذاعة وتلفزيون
كاما يعوض الكاظيمي في “لالة العروسة”
تصوير البرايم الأول من النسخة الجديدة علمت “الصباح” أن الممثل والسيناريست الشاب محمد كاما، عوض الممثل كمال الكاظيمي في برنامج “لالة العروسة” في موسمه الجديد. وقالت المصادر إن كاما سيشرف على تقديم إحدى فقرات البرنامج، بعدما تعذر الوصول إلى اتفاق مع الكاظيمي، مشيرة إلى أن تجديد البرنامج ومنح نفسا جديدا،أكمل القراءة »
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