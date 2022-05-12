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اذاعة وتلفزيون

“بوب آب” على “دوزيم” 

منذ دقيقتين
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس) على موعد مع البرنامج الثقافي والفني “بوب آب”، الذي يقدمه صامد غيلان وابتسام كتيبي. ويعد “بوب آب”، من البرامج الفنية الشبابية التي تبث من الاثنين إلى الجمعة، ويتضمن مجموعة من الفقرات، منها “زابينغ”، وهي فقرة لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، بالإضافة إلى ربورتاجأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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