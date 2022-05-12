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حوادث

إشهار‭ ‬السلاح‭ ‬لإيقاف‭ ‬لص

منذ دقيقة واحدة
اعتقلت‭ ‬المصالح‭ ‬الأمنية‭ ‬بفاس،‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬شخصا‭ ‬عمره‭ ‬19‭ ‬سنة،‭ ‬متلبسا‭ ‬بمحاولة‭ ‬سرقة‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭ ‬باستعمال‭ ‬السلاح‭ ‬الأبيض،‭ ‬بعدما‭ ‬اعترض‭ ‬سبيل‭ ‬فتاة‭ ‬أثناء‭ ‬مرورها‭ ‬بموقع‭ ‬بحي‭ ‬عرصة‭ ‬الزيتون،‭ ‬محاولا‭ ‬سرقة‭ ‬هاتفها‭ ‬وما‭ ‬بحوزتها‭ ‬من‭ ‬مال‭ ‬وأشياء‭ ‬ثمينة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يباغته‭ ‬موظف‭ ‬شرطة‭. ‬ واضطر‭ ‬الشرطي‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬الهيأة‭ ‬الحضرية‭أكمل القراءة »


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