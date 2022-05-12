حوادث
إشهار السلاح لإيقاف لص
اعتقلت المصالح الأمنية بفاس، مساء السبت الماضي، شخصا عمره 19 سنة، متلبسا بمحاولة سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، بعدما اعترض سبيل فتاة أثناء مرورها بموقع بحي عرصة الزيتون، محاولا سرقة هاتفها وما بحوزتها من مال وأشياء ثمينة، قبل أن يباغته موظف شرطة. واضطر الشرطي العامل في الهيأة الحضريةأكمل القراءة »
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