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حوادث

مصرع‭ ‬طفل‭ ‬غرقا‭ ‬بالشماعية‭ ‬

منذ 43 ثانية
لقي‭ ‬طفل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬مصرعه‭ ‬غرقا‭ ‬بحوض‭ ‬مائي‭ ‬جنوب‭ ‬الشماعية‭ ‬بإقليم‭ ‬اليوسفية،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬إنقاذ‭ ‬طفل‭ ‬آخر‭ ‬يكبره‭ ‬بسنة‭ ‬واحدة‭.‬ واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬إفادة‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬ل‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬بالشماعية‭ ‬دفع‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬أحد‭ ‬الأحواض‭ ‬المائية‭ ‬بضيعة‭ ‬فلاحية‭أكمل القراءة »


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