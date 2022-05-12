حوادث
مصرع طفل غرقا بالشماعية
لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقا بحوض مائي جنوب الشماعية بإقليم اليوسفية، الأحد الماضي، في حين تم إنقاذ طفل آخر يكبره بسنة واحدة. واستنادا إلى إفادة مصدر مطلع ل “الصباح”، فإن ارتفاع درجة الحرارة بالشماعية دفع بمجموعة من الأطفال إلى التوجه نحو أحد الأحواض المائية بضيعة فلاحيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا