أســــــرة
التعامل مع كذب الأطفال
نصائح بالهدوء والمناقشة وشرح تأثيراته السلبية يصدم الكثير من الآباء والأمهات بلجوء أطفالهم إلى الكذب، وهو ما قد يؤثر على شخصيتهم ويكون السبب في مشاكل كثيرة. ويشدد الاختصاصيون على ضرورة التعامل مع كذب الأطفال بطريقة عقلانية، دون استعمال لغة العنف، سيما أن الكذب يمكن أن يكون لأسباب كثيرة، وقد يكونأكمل القراءة »
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