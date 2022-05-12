أســــــرة
نصائح
< حماية إن معظم الآباء يبذلون قصارى جهدهم لتربية أطفالهم، وقد يبالغ البعض في حمايتهم، وهذا يمكن أن يجعل الطفل سريع الانفعال، وربما يخفي ما يحصل معه عن الآباء. ومن جهة أخرى، فإن طريقة الآباء في التربية تحتاج إلى التغيير من سنة إلى أخرى مع نمو الطفل، حسب المختصين فيأكمل القراءة »
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