أســــــرة
ضبط الأطفال داخل السيارة
يجد الكثير من الآباء والأمهات، صعوبة في قيادة السيارة بصحبة الأطفال، إذ غالبا ما تكون من أصعب المهام، والتي تكون السبب في تشتت التركيز. ومن بين النصائح التي يقدمها الخبراء، التوقف وتهدئة الطفل أو الرضيع عند بكائه، عوض الصراخ عليه ومطالبته بالتوقف عن البكاء. وجاء في تقارير إعلامية أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا