83 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و294 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 25 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و294 ألفا و81 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و291 ألفا و653 شخصا، مقابل 24 مليونا و812 ألف و306 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و366 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و914 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (40)، والرباط سلا القنيطرة (11) ومراكش آسفي (10)، وسوس ماسة (8)، وفاس مكناس (5)، والشرق (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (2) وحالة واحد في كل من جهة الداخلة وادي الذهب وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 381 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 16 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.