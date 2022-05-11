حوادث
إيقاف صاحب سيارة محملة بالأخطبوط
تمكنت مصالح الدرك البحري المرابطة بالجرف الأصفر، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، صباح أول أمس (الاثنين) من إيقاف سيارة من نوع «بوجو بارتنير»، محملة بكمية من الأخطبوط متوجهة نحو البيضاء. وكشفت مصادر دركية، أن العملية تمت بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالجديدة، وقادت إلى إيقاف السيارة نفسها واعتقالأكمل القراءة »
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