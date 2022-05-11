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زيان: الملائكة تأمر بتصوير الفيديوهات
أصيب بأمراض الشيخوخة وتحدث بكلام ساقط عن الذهب والفضة “الله يجعل آخر أيامنا أحسن من أولها”، مثل مغربي يصلح في حالة محمد زيان، فخرجاته الإعلامية وتصريحاته تكشف حالة نفسية مرضية لشخص أصيب بجميع أمراض الشيخوخة، ومازال يعتقد أنه في ريعان شبابه. يحرص زيان على جعل ندواته، التي يطلق عليها صحافية،أكمل القراءة »
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