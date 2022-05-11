الرياضة
الزنيتي يبتعد عن الرجاء
موقف المكتب بعد إصابته وعروض خليجية تعيق مفاوضات التمديد استبعد مصدر مقرب من أنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء الرياضي، تمديد عقده مع الفريق، في ظل العروض الكثيرة التي توصل بها من داخل وخارج أرض الوطن، خصوصا من الخليج. وذكر المصدر ذاته، أنه يصعب على المكتب المسير الحالي، تلبية مطالب الزنيتي،أكمل القراءة »
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