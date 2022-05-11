fbpx
الرياضة

الزنيتي يبتعد عن الرجاء

منذ دقيقتين
موقف المكتب بعد إصابته وعروض خليجية تعيق مفاوضات التمديد استبعد مصدر مقرب من أنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء الرياضي، تمديد عقده مع الفريق، في ظل العروض الكثيرة التي توصل بها من داخل وخارج أرض الوطن، خصوصا من الخليج. وذكر المصدر ذاته، أنه يصعب على المكتب المسير الحالي، تلبية مطالب الزنيتي،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة