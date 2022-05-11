الرياضة
كتيم بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي
فاز محمد كتيم، نائب رئيس الجامعة الملكية للدراجات، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، خلال دورته الجديدة التي تستمر إلى غاية 2024. وجاء انتخاب محمد كتيم عضوا بالاتحاد العربي للدراجات، خلال الانتخابات التي جرت بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بالقاهرة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي. وتم انتخاب محمد كتيمأكمل القراءة »
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