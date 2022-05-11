الرياضة
الوداد يتفادى نزاعا جديدا بالجامعة
توصل إلى اتفاق مع الفتح لتسوية مستحقات انتداب الجعدي توصل الفتح الرياضي إلى اتفاق مع الوداد، لتسوية ملف مستحقات انتقال رضى الجعدي، التي ظلت عالقة منذ بداية الموسم الجاري، بسبب عدم تسديد الفريق البيضاوي ديونه العالقة. وعلمت “الصباح”، أن سعيد الناصري، رئيس الوداد، وعد مسؤولي الفتح الرياضي، بتسديد ما تبقىأكمل القراءة »
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