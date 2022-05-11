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ريم تشارك في “سويتس بالعربي” شاركت الفنانة ريم مصطفى، في مسلسل “سويتس بالعربي” المأخوذ من النسخة الأمريكية التي تحمل الاسم نفسه، وقدمت خلاله شخصية “كاميليا”. وأكدت ريم مصطفى أنها تتفاءل بالأعمال المأخوذة من “فورمات” أجنبية، موضحة “بداياتي كانت من خلال عمل مأخوذ من فورمات أجنبية وهو “هبة رجل الغراب”، وكان سببا فيأكمل القراءة »
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