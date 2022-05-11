الصباح الـتـربـوي
ينتظرنا الكثير
< تحتل جهة بني ملال خنيفرة الرتبة الأولى من حيث نسبة الأمية على الصعيد الوطني (38 في المائة)، ما يسائلنا جميعا، جمعية ضمن نسيج المجتمع المدني التي جعلت من أولويتها تجفيف منابع الأمية وتقليص نسبها المقلقة لتحرير المواطن من قيود الجهل والأمية. وانخرطت جمعيتنا الفردوس للتنمية الاجتماعية في هذا الورشأكمل القراءة »
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