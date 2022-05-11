راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< صحة تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى غاية السبت المقبل أنشطة تحسيسية وتوعوية تحت شعار "جميعا من أجل تعزيز الصحة المدرسية". وتستهدف هذه التظاهرة التلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية وآباء وأمهات وأولياء الأمور والأطر الإدارية والتربوية. ويأتي تنظيم هذا الأسبوع الوطني تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب.أكمل القراءة »
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