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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬الدوزي‭ ‬

منذ 6 دقائق
تفوق‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد،‭ ‬بفضل‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأغنية‭ ‬ديو‭ ‬جمعته‭ ‬بالفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا،‭ ‬طرحت‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬حفيظ‭ ‬الدوزي،‭ ‬والذي‭ ‬أطلق،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬أغنية‭ ‬بعنوان‭ “‬مستحيل‭”.‬ وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حققت‭ ‬فيه‭ ‬أغنية‭ ‬لمجرد،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة،‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬شاهدوا‭ ‬أغنية‭ ‬الدوزي‭ ‬3‭ ‬ملايين‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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