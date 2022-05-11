الصباح الفني
لمجرد يتفوق على الدوزي
تفوق سعد لمجرد، بفضل أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية ديو جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا، طرحت الأربعاء الماضي، على حفيظ الدوزي، والذي أطلق، في اليوم ذاته، أغنية بعنوان “مستحيل”. وفي الوقت الذي حققت فيه أغنية لمجرد، أكثر من 16 مليون مشاهدة، لم يتجاوز عدد الذين شاهدوا أغنية الدوزي 3 ملايينأكمل القراءة »
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