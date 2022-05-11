الصباح الفني
”فاس عشق قديم” يمثل المغرب بفلسطين
فيلم المخرج الشاب يشارك في مهرجان العودة السينمائي الدولي أعلنت إدارة مهرجان العودة السينمائي الدولي في فلسطين عن المشاركة المغربية بالمهرجان، إذ اختارت شريط “فاس عشق قديم” للمخرج بدر بنكيران ليكون حاضرا في الدورة السادسة، والمقرر عقدها في الفترة ما بين 15 إلى 21 ماي الجاري. مهرجان “العودة السينمائي الدولي”،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا