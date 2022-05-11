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الصباح الفني

‭”‬فاس‭ ‬عشق‭ ‬قديم‭” ‬يمثل‭ ‬المغرب‭ ‬بفلسطين

منذ 5 دقائق
ملصق‭ ‬الفيلم‭(‬خاص‭)‬
فيلم‭ ‬المخرج‭ ‬الشاب‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬العودة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬العودة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬المغربية‭ ‬بالمهرجان،‭ ‬إذ‭ ‬اختارت‭ ‬شريط‭ “‬فاس‭ ‬عشق‭ ‬قديم‭” ‬للمخرج‭ ‬بدر‭ ‬بنكيران‭ ‬ليكون‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة،‭ ‬والمقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭.‬ مهرجان‭ “‬العودة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭”‬،‭أكمل القراءة »


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