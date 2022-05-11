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أســــــرة

المواجهة‭ ‬بالأفكار‭ ‬الحقيقية

منذ 7 دقائق
قال‭ ‬الكوتش‭ ‬عزيز‭ ‬أفكار،‭ ‬إن‭ ‬الكثيرين‭ ‬يقيدون‭ ‬أنفسهم‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬بعض‭ ‬المقربين‭ ‬منهم‭.‬وأوضح‭ ‬أفكار‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يجبر‭ ‬نفسهم‭ ‬على‭ ‬التصرف‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬طبيعته،‭ ‬لإرضاء‭ ‬الآخرين،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬به‭ ‬الوضع‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أفكاره‭ ‬الحقيقية،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مميزة‭ ‬ومهمة‭.‬ وتابع‭ ‬أفكار‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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