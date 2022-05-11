أســــــرة
المواجهة بالأفكار الحقيقية
قال الكوتش عزيز أفكار، إن الكثيرين يقيدون أنفسهم خوفا من رد فعل بعض المقربين منهم.وأوضح أفكار أن الشخص يمكن أن يجبر نفسهم على التصرف على غير طبيعته، لإرضاء الآخرين، وقد يصل به الوضع إلى عدم الكشف عن أفكاره الحقيقية، رغم أنها يمكن أن تكون مميزة ومهمة. وتابع أفكار حديثه بالقولأكمل القراءة »
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