أسواق
تبديد سوء الفهم مع البنوك
رفض تمويل 33 في المائة من المشاريع وشروط تعجيزية للولوج إلى التمويل وجد العديد من الشباب الراغبين في الولوج إلى عالم المقاولة أنفسهم أمام شروط تعجيزية للولوج إلى التمويل البنكي، من أجل الحصول على قروض، تساعدهم في توطين مشاريعهم، رغم توفر الكثير منهم على مقومات النجاح المقاولاتي، سواء من خلالأكمل القراءة »
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