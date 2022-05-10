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حوادث

غرق 44 “حراك” بسواحل بوجدور

منذ 5 دقائق
انقلاب قارب يقلهم يرفع عدد الضحايا إلى آلاف الموتى تحولت سواحل الأقاليم الجنوبية المغربية إلى مقبرة للشباب المغاربة، بعدما ابتلع بحرها الآلاف منهم في ما يقل عن سنتين، إذ استغلت عصابات الاتجار بالبشر فرصة تنفيذ عملياتها من الجنوب، بعد التضييق عليها بالشمال، إضافة إلى شبهات تواطؤ بينها وبين رجال سلطةأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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